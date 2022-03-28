威爾史密斯暴怒衝上台揍人！ 奧斯卡轉播緊急消音

第94屆奧斯卡典禮上，好萊塢男星威爾史密斯（Will Smith）因不滿頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）拿妻子的光頭造型開玩笑，怒衝上台怒摑克里斯洛克，驚呆眾人。事後克里斯洛克表示不會對威爾史密斯提告，但有外媒指出，威爾史密斯在典禮上動粗的舉動，引發主辦單位美國影藝學院高層不滿，揚言要探討收回奧斯卡獎盃的可能性。

克里斯洛克在典禮上公開嘲諷威爾史密斯妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）的光頭造型可以去演《魔鬼女大兵 G.I. Jane》，但潔達蘋姬史密斯會剃光頭是受到困擾多年的脫髮症所影響，去年底宣布將頭髮剃光以適應不斷掉髮的狀況，她也在社群軟體上公開感謝丈夫與孩子們的陪伴。

從現場的影像也可以發現，潔達蘋姬史密斯在克里斯洛克開玩笑時流露不安的情緒與肢體動作，隨後威爾史密斯就衝上台揍人，並對克里斯洛克叫囂。而威爾史密斯掌摑完克里斯洛克後，以《王者理查》獲得奧斯卡最佳男主角獎項，這也是其生涯首座奧斯卡影帝獎項。

威爾史密斯致詞時為動粗舉動致歉並稱，理查威廉斯（角色名）會為家人而戰，做為藝人常常會受到批評和嘲諷，但我也會保護我的家人，愛會讓人做出很多瘋狂的事，最後他也向大會和所有與會的演藝人員道歉。

事後洛杉磯警方透露，挨揍的克里斯洛克拒絕報案，但警方強調，如果當事人改變想法，將會調查完整事件。《deadline》報導，如果克里斯洛克有意追究威爾史密斯的責任，威爾史密斯有可能面臨6個月有期徒刑或10萬美元的罰金。

紐約郵報報導，有位美國影藝學院不具名高層人士指出，這是第一次在典禮上發生暴力事件，可能會考慮收回威爾史密斯的影帝獎座。