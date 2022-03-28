第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在台灣時間（28日）隆重舉行，不過卻意外擦槍走火，頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）開了影帝威爾史密斯（Will Smith）愛妻潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的光頭玩笑，讓威爾史密斯氣得衝上台揍人，不過克里斯洛克過去就曾因口無遮攔得罪過英國男星裘德洛，還惹怒台灣導演李安，克里斯洛克的黑歷史也全被挖。

克里斯洛克是美國知名喜劇演員、編劇、導演及監製，而他還是出了名的「白目」，過去就曾因口無遮攔惹議，克里斯洛克在2005年擔任奧斯卡典禮主持人時，就揶揄裘德洛（Jude Law）作品質感普通，「裘德洛是誰？為何過去4年我看過的電影裡都有他？他無所不在。」

而克里斯洛克2016年主持第88屆奧斯卡金像獎時，他則邀請3位亞裔的小孩扮成會計師，並介紹「他們是敬業、勤奮工作的代表」，調侃敏感的種族話題，引發多位亞裔名人不滿，當時台裔球星林書豪率先不滿發聲，李安導演則和多位亞裔美國影藝學院會成員，向主辦奧斯卡的影藝學院遞交抗議信，最終學院發表公開聲明正式致歉。

威爾史密斯護妻，氣到衝上台揍人。（圖／達志影像）

如今，克里斯洛克在奧斯卡典禮上，對著潔達蘋姬調侃她像黛咪摩爾（Demi Moore）在《魔鬼女大兵》中的光頭造型，威爾史密斯聽到後氣到警告對方「不要用你的髒嘴喊我妻子的名字」，還直接走上台揍克里斯一拳，而克里斯洛克白目發言挨揍，也被網開酸是被打活該。