國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄28日新增2例本土確診個案，幸虧均非新案，都是前鎮化工廠的匡列對象，在隔離期間發病確診，目前該傳播鏈累計共造成21人染疫。衛生局表示，兩人都是同機台、同一班的同事，評估無接觸風險，不須公布足跡。

衛生局表示，案22958 22959 都是同職場、同一班員工，主要負責是第二機台，23日匡列隔離，27日就醫確診，CT值相近，評估接觸無風險，不須公布足跡。

前鎮化工廠案、指標個案已1傳16人，還傳給4家屬，所幸目前採檢999人均為陰性。