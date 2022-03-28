民眾到舊鐵橋溼地公園休憩。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市政府水利局經過多年努力，將舊鐵橋溼地公園整理成生態豐富的場域，目前發現植物有242種，動物208種，鳥類也多達98種，更有保育類水雉來留駐，相關NGO團體也都來申請為環境教育的場域，民眾也喜歡來此活動與休憩。

水利局表示，舊鐵橋溼地公園位於高屏溪的河床灘地，近年來多有河水漫淹，造成水池園道等淤砂情形，但都在短時間內復原，除基本維護設施，也致力於營造溼地生態環境，增進水質淨化功能，尤其是30多公頃大草原地面的平整等維護，每年約需數百萬的經費。

該地區生態豐富，長年都有機關學校來此做生態教育活動，民眾可以騎單車或步行，沿著環池廊道，近距離觀察溼地生態及水質淨化歷程。水利局說，舊鐵橋溼地公園非常適合大地遊戲，目前正值草原周邊風鈴木繁花盛開季節，民眾在樹下撐起營帳鋪上野餐墊，家人友人一起賞花野餐談天，或在鐵路橋蔭下，躺在柔軟草地，享受和煦春風。