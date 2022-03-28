南投縣長林明溱（右二）送兒童節禮物，草屯鎮、竹山鎮及埔里鎮親子公園年底完工啟用。（廖志晃攝）

名間親子生態共融公園從去年底啟用迄今，已吸引10多萬人入園，非常受歡迎；南投縣長林明溱28日表示，包括草屯鎮、竹山鎮及埔里鎮的親子公園都在年底完工啟用，其中，埔里更將出現全國唯一有溫泉的親子公園。

林明溱兩屆任滿，即將於年底卸任，他把握執政最後時間，推動重大建設快馬加鞭，並且宣布興建3座親子公園，當做兒童節禮物，希望每位小朋友都有快樂成長的童年。

林明溱指出，名間親子生態公園啟用後，吸引大批遊客到訪，小朋友玩整天還不想回家，3月初迄今，停車費就收了18萬元，人潮湧入帶動地方繁榮，也促進親子關係，因此，其他3鎮的親子公園陸續規畫，預計年底就可以提供小朋友歡樂的遊戲場。

建設處長李正偉表示，3座新規畫的親子公園，都會有各自的主題和定位，因為時程緊迫，因此，埔里兒童遊憩親水公園就設在福興溫泉區，投資經費963萬元，搭配園區的公共設施，完成後將成為全國唯一可以泡溫泉的親子公園。

草屯親子共融公園將設於草屯手工藝園區旁的綠地，面積約3.7公頃，將投資5000萬元設置結合景觀、攀爬、溜滑梯、盪鞦韆等遊具；至於原定在該位址設置的「國民運動中心」，將改設於緊鄰的旭光高中校區，便利經營管理。

竹山鎮竹夢親子公園位址在第一公墓，面積1公頃，目前由鎮公所進行遷葬作業，未來將變更為公園用地，興建共融式遊戲場；全部遷葬後的20公頃土地，將規畫為工業區或產業園區。