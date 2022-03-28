故宮博物院2年前成為歷史建築，北市文資會28日將正館周邊的「天下為公」牌坊、華表大道、至善園、梅花鼎、銅獅及圖書文獻、研究大樓等7項重要元素，納入文化景觀，讓保存更全面，未來鄰近的開發行為都會受到北市文化局管制。

故宮規畫與建築設計，最初由建築師黃寶瑜完成，位在外雙溪依山傍水環境中，鋪陳出國家級博物館尺度的中軸線，呈現故宮恢宏氣勢，從「天下為公」牌坊、對稱的華表及龍柏、步步高陞的台基以梅花鼎做為視覺消點，並以對稱梯壁襯托出正館的高度，架構中華文化的空間序列。

園區內除了正館及軸線外，陸續完成華表大道、天下為公牌坊、研究大樓、圖書文獻大樓、至善園等重要景觀設施，尤其典藏研究大樓及圖書文獻大樓，更強化了建築師規畫設計的博物院樣貌，成為功能完備且具國際地位的重要博物館，足以代表重要歷史的國際視窗及文化形象。

文化局今年2月7日邀文資委員舉行故宮文化景觀內容諮詢會議，討論重要景觀元素包括華表大道、天下為公牌坊、研究大樓、圖書文獻大樓、至善園、梅花鼎、銅獅。

另諮詢會議決議建築物以立面元素保留為原則，內部空間可彈性運用，在不破壞華表大道中軸線上現有景觀視覺軸線，可增設博物館必要公共服務設施，為維護華表大道中軸線風貌，不得於正館後方增設影響天際線設施。

文資會審議故宮院區文化景觀供告事項案，全數委員同意。文化局指出，過去只確定文化景觀身分，今確認範圍後，除了正館是歷建外，納入文化景觀，讓保存由點連結成面，附近開發行為都會受到市府管制。