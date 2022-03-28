日經新聞周一報導，消息人士透露，由於烏克蘭危機和通膨壓力開始影響消費電子產品需求，美國蘋果公司擬調降iPhone手機和AirPods無線耳機產量。

報導指出，由於需求不如預期，蘋果擬將iPhone SE手機下一季產量減少約20%，相當於砍單約200萬至300萬支。

而由於需求乏力與降低庫存，蘋果亦將2022年全年的AirPods無線耳機生產訂單大砍逾1000萬組。

本月早些時候，蘋果推出5G版iPhone SE平價手機，主要鎖定新興市場的消費者。

根據Counterpoint Research調查，從2020年第二季推出到2021年底，之前的4G版iPhone SE占iPhone總銷量約12%，而日本是僅次於美國的最大市場。

日經報導指出，蘋果亦要求供應商將整個iPhone 13系列手機的產量減少數百萬支，但表示調整產量是基於季節性需求。

蘋果尚未回應路透社的置評請求。