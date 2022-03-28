好萊塢影星威爾史密斯今出席奧斯卡頒獎典禮時，因不滿頒獎人嘲諷他妻子的光頭造型，氣得衝上台打了對方一巴掌。衛福部小編緊跟時事在臉書發文呼籲：「幽默，永不建立在侮辱取笑別人上！」

威爾史密斯暴怒衝上台揍人！奧斯卡轉播緊急消音｜中時新聞網

第94屆奧斯卡金像獎今頒獎，過程中頒獎人克里斯洛克一時興起，調侃起威爾史密斯的老婆賈達萍克特的光頭造型，指可以演《魔鬼女大兵》，讓威爾史密斯瞬間暴怒，衝上台給了克里斯洛克一巴掌，驚呆其他嘉賓。

事情發生不到半小時，衛福部的小編立即在臉書發文「快樂，永遠不該建立在傷害別人上，幽默，永不建立在侮辱取笑別人上」，並表示愚人節快到了，因為一個玩笑而導致衝突的事件常常發生，希望大家都要快快樂樂相處。

貼文立刻引起熱烈討論，網友紛紛表示「真的住海邊欸」、「小編是不是剛看了奧斯卡巴掌典禮？」、「衛福部你太快了」、「是不是想賞人巴掌」、「熱騰騰的梗」、「太跟得上國際時事了」。