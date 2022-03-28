俄烏激戰持續

在俄軍攻勢下，烏克蘭人受苦受難的畫面一天比一天更令人心碎，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的求助也更迫切。

然而，CNN新聞網27日指出，日復一日，美國總統拜登都得面對同樣的挑戰，那就是拒絕直接介入俄烏戰事，以遏阻俄羅斯總統普丁展開的大屠殺。

不過，連美國大眾都不想聽他說「不」，更別說是澤倫斯基了。可是累積了數十年經驗，無論是拜登，或是許多在核時代維護美國國家安全的人都深深明白，「不」就是答案。

美俄核政策頂尖權威尼柯爾斯（Tom Nichols）說，這是迴避了75年的冷戰場景，如今又死灰復燃。而他強調，對拜登來說，最重要的就是忽略一切公眾噪音，但這卻是很難辦到的。

“He’s a butcher,” Biden responded when asked about Putin’s actions against Ukraine while visiting Poland https://t.co/rLFqoi1zb2 pic.twitter.com/dB8ydPi8Na — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 27, 2022

拜登上周到布魯塞爾，展現了和北約歐洲成員國的團結，除了加強防禦成員國外，也增加了對烏克蘭的財務，軍事和人道援助。然而，他們並未宣布，要劃設禁航區，以保護烏克蘭這非北約成員國。

而其中的理由簡單得驚人。自從第二次世界大戰以來，美俄間便存在「相互保證毀滅」（mutually assured destruction）的共識，雙方都有能消滅對方的核武，只要有一方輕舉妄動，就可能同歸於盡。

在整個冷戰期間，美俄不直接敵對，就是因為擔心可能引發災難性的第三次世界大戰。

雖然有人說，劃設「人道禁航區」（humanitarian no fly-zone），進行和平的空中巡邏，但萬一俄羅斯軍機加以挑戰，北約飛行員就得擊落它們。

拜登說，那會升高俄羅斯發動核攻擊的風險。而經驗豐富的軍事專家說，他是對的。美國陸軍駐歐退役指揮官兼軍事分析家赫特林（Mark Hertling）便強調，「大家都說，普丁不會這麼做——哦，真的嗎？你敢打賭嗎？」他警告，一旦普丁這麼做了，如今導致數以千計人死傷的俄烏戰爭，就可能迅速演變為導致數以百萬計人死傷的大戰。