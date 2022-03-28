77K靈甫橋路段土石大量坍塌，大型機具進駐搶修。（谷關工務段提供）

日前地震加上連日豪雨，台中市和平區台8線28日災情不斷，77K靈甫橋路段、86K梨山路段發生邊坡土石大量坍方，雙向受阻，梨山3條對外交通均中斷，和平警分局獲報後前往進行交通疏導，並擺放三角錐防止意外。谷關工務段指出，下午2時許，兩條受阻道路均已順利搶通，由於雨勢滂沱，提醒用路人小心駕駛，非必要勿貿然上山。

台8線77K靈甫橋路段，今天上午發生邊坡土石大量坍方；台8線86K梨山路段上午11時45分也傳出邊坡大面積坍方災情，阻斷雙向通行，所幸當時均無人車經過，未造成意外事故。

和平警分局梨山分駐所警員陳建中獲報，立即前往擺放交通錐並拉起封鎖線實施交管，維護用路安全，同時通知谷關工務段梨山工作站調派機具前來清除。由於下午1時30分台7甲線35公里處（宜蘭縣轄）發生坍方落石無法通行，梨山對外3條交通全中斷。

谷關工務段指出，下午2時許，77K靈甫橋路段、86K梨山路段已初步搶通，恢復單向通行。

和平警分局提醒，近日山區可能持續降雨，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙，請立即通知主管機關或打 110 通知員警前往協助處理。