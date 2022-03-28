「生化人」普侯斯（Albert Pujols）獲得再戰1年的機會！大聯盟官網28日爆料，普侯斯即將與老東家聖路易紅雀簽下1年250萬美元合約，通過體檢之後就可完成。普侯斯是紅雀隊史的傳奇人物，他在1999年選秀被紅雀挑中，2001年登上大聯盟，在紅雀累積11個球季，並於2006、2011年兩度拿下世界大賽冠軍。

今年42歲的普侯斯未來篤定是名人堂成員，但他還有機會把自己的紀錄往前推進，生涯例行賽679轟，還差21轟就達到700轟大關。普侯斯曾是兩度金手套得主，不過距離上次得獎已經超過10年了，他2012年來到天使隊，主要是擔任一壘手、指定打擊、代打。

多虧新版勞資協議，本季全面開放國聯的指定打擊席位，紅雀本來打算從3位新秀之中挑選1位來補缺，現在他們多出普侯斯可以幫忙。紅雀的當家一壘手是4屆金手套戈史密特（Paul Goldschmidt），預計普侯斯可以擔任指定打擊或代打，專門對付左投手。