新竹縣新增4例本土確診案例，為桃園市大潭電廠新豐鄉宿舍群聚案衍伸，一是同宿舍泰籍移工檢體不完全再檢而驗出，另3人為居隔負責接送移工往返宿舍本國籍男性交通車司機、兒子及兒子女友，均為衛生局匡列採檢對象，相關疫調進行中。

遠百竹北店因有確診者逛街消費，28日停營業一天，凌晨進行全館清潔消毒。遠百竹北店表示，每月定期進行三次全館消毒，餐廳每月均有例行性環境消毒，平日每小時消毒手扶梯等處，會以最高標準進行各項防疫措施，全力維護消費者及百貨同仁的健康安全。

衛生局長殷東成說，新豐鄉中華工程員工宿舍共住有77位員工，泰國籍56、本國籍21人，累計確診56人，其中宿舍群聚51人，另有非住宿員工2人、及其同住家人3人。

殷東成並說，該移工宿舍群聚案目前疫調匡列居家隔離69人，自主健康管理加採檢44人及自我健康監測加採檢134人，合計247人，並針對本國籍3名確診者的3名孩子採檢結果皆為陰性。

衛生局為阻斷傳染源擴大採檢，27日緊急協調醫院設立3處PCR採檢站，新豐鄉重興社區活動中心採檢87人、紅毛港池和宮池府王爺廟採檢153人、台大生醫急診室外採檢110人，共350人全數陰性。

28日持續設立紅毛港池和宮池府王爺廟和台大生醫急診室外2處採檢站，呼籲與確診者足跡重疊的民眾，攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢。

同時，新豐宿舍群聚案持續疫調，新增公共場所活動足跡為，23日台大豐泰耳鼻喉科診所、六家機車行，24日台大豐泰耳鼻喉科診所、豪寶蓋飯屋、精緻的媽媽便當、統一超商家安門市，環保局均已完成清消。