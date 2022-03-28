台江國家公園內有許多鹽田、魚塭濕地，入夜無光害，成為都會區內觀星最佳秘密基地，台江國家公園與南瀛天文館合作，今年選定4月30日舉辦春季觀星體驗營，限量40人，逐漸成為最夯的台南知性夜遊旅程。

來台南不只吃小吃、遊古蹟，台江國家公園內的濕地開闊、無光害，近都會區，每年與南瀛天文館合作舉辦的濕地觀星，成為台南旅者喜愛的知性旅程活動。

台江國家公園去年在夏、冬兩季舉辦觀星活動，因教室空間有限，報名人數都限量，每次都在2天內滿額，非常搶手。今年選在春、秋季舉辦，主辦單位認為，可藉四季變化，看到不同星象。

台江國家公園解說課表示，冬季主要可看到獵戶座星象、夏季可看見天蠍座、織女、牛郎等星光，春季以大熊座、獅子座與牧夫座為主。

台江國家公園觀星活動有3支超過百倍數的專業星空望遠鏡與赤道儀，在晴朗的夜空下，可藉由鏡頭清晰看見移動的星空，甚至星團，今年預定的觀星日刻意選在無月光的日子，由專家導覽帶團前往空曠濕地，民眾有機會從台南鹽地飽覽滿天繁星的夜空。

除了夜遊觀星，台江專業志工的星空導覽也極受歡迎，另有在教室內進行的星座盤DIY，台江國家公園表示，報名者多數以零散報名的家庭式成員為主，已是冬季賞黑琵之外，另一項受歡迎的台南旅遊行程。