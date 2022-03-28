根據台灣房屋集團統計財團法人金融聯合徵信中心貸款資料發現，近十年來新增房貸中，20-30歲青年客群佔比從2012年的17.2％至2021年降至15％，平均減少2.2個百分點，其中桃園市青年減少最多，達3.7個百分點，反而房價居六都之首的台北市出乎意料，僅微減1.4個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，30歲以下青年的購屋比例越來越少，「房價高漲」、「高學歷」和「晚婚」是三大主因，房價漲多跌少，越晚買房門檻越高，青年財務壓力大增，降低購屋力。加上高學歷青年越來越普及，碩博士班畢業後才就業，購屋基金達標的時程計畫也隨之遞延，造成購屋年齡層延後，也是青年購屋比例逐漸減少的原因之一。

立業晚，成家也晚，根據主計處統計，現在女性平均結婚年齡為32.1歲，男性為34.3歲，都比十年前又晚了2歲，晚婚甚至不婚，影響購屋規劃一再後延。

桃園的青年購屋族減少最多，主要是因為「客層」的變化，張旭嵐分析，北部小資族受限於總價預算，為求足夠的居家空間，購屋多半得往外圍移動，移居桃園成了最務實的成家規畫，這也大幅增加桃園三十歲以上「家庭型」的購屋人口比例，再加上桃園福利政策佳，產業經濟發達，機捷串連北北桃生活圈，綜合條件磁吸許多的「北客桃居」。