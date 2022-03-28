央行啟動升息循環，對房貸戶影響甚為深遠，而近年房市發展也牽動房貸版圖改變，房仲業者以聯徵中心最新資料比照2013年同期各縣市貸款人數與授信餘額後發現，在人數上，全國增加4.1萬人，但北市減少2.2萬人，新北減少2萬人，雙北萎縮幅度最大；反觀桃園增加2.2萬人傲視各縣市，其消長可見一斑。

在授信餘額上，全國增加2.6兆元，若從比例來看，金門增加140.0％最為驚人，首善之區台北市只增加9.1％，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，近年全台房市飆漲，讓許多買方轉往蛋白區，帶動蛋白交易火熱，也讓外圍區域借款人數和授信餘額明顯增加。

從人數消長上可約莫看得出這九年間交易熱區的改變，其中雙北各減少2萬餘人，最讓人驚訝，反觀桃園與台中表現強勢，分別增加2.2萬與1.5萬，而新竹與高雄增加1.4萬緊追在後。徐佳馨認為，雙北過高房價讓買方外逃，是桃園與新竹火熱的重要因素，加上這些區域近年推案連連，在交屋潮帶動下，人數自然明顯增加。

至於房貸授信餘額上，北市僅增加9.1％，新北也僅增加38.6％，雖然基期高，但增幅明顯小於其他縣市，讓人跌破眼鏡。而近年話題不少的金門、澎湖、新竹縣、台南等地，增幅都在七成以上，不僅表示這些區域近年房價漲幅明顯，資金已經從蛋黃區擴及到其他區域。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為，房貸升升不息對於一般民眾影響最深，建議購屋人在出手之前多方評估，除了選擇在鑑價、成數與利率對自己最為有利的銀行之外，若打算長期持有，也能把提前償還本金作為因應之道，以因應升息所造成的衝擊。