高雄28日新增2例本土確診個案，都是前鎮化工廠的匡列對象在隔離期間發病確診，目前該傳播鏈已造成21人染疫。市長陳其邁表示，該廠傳播鏈，經基因定序病毒株在台灣尚未見過，可能是境外、防疫旅館、其他地區傳入等漏洞，為避免疫情擴大，祭出防疫加嚴措施。

陳其邁表示，前鎮化工廠因通風不佳，員工又共用同休息室、共餐，導致群聚感染不斷擴大。該廠傳播鏈，經基因定序病毒株在台灣尚未見過，排除與高雄港、中油傳播鏈有關，有可能是境外、防疫旅館、其他地區傳入等漏洞。

陳其邁表示，化學廠指標個案當時有症狀就立即就醫，但沒有採檢，導致延誤發現。因次醫療院所要加強社區監測，每一位就醫民眾，看完病，帶著快篩試劑務必回家操作完成，若呈陽性，不見得染疫，會再PCR進行複驗。

面對疫情風暴，高市府也祭出加嚴措施，除特定娛樂場所防治作為與中央同步（顧客須打滿三劑，工作人員應打2劑，每周快篩一次）之外，防疫旅館特別加強清消，持續每天抽查，工作人員每周公費快篩一次，每日症狀監控、自主管理。

四大國營事業、加工區加強管理措施，紅區人員每周三快篩一次，住宿者一周內完成快篩。集合式住宿員工，應打完3劑疫苗。餐廳、宿舍、交通車防疫管理都須落實。

國營企業關鍵作業人員須落實每日健康管理，有症狀立即停止上班，必須就醫快篩。漁港及造船廠篩檢規定照舊，請大家配合。

衛生局表示，案22958、22959都是同職場、同一班員工，主要負責是第二機台，23日匡列隔離，27日就醫確診，CT值相近，評估接觸無風險，不須公布足跡。前鎮化工廠案、指標個案已1傳16人，還傳給4家屬，所幸目前採檢999人均為陰性。