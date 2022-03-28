中央研究院經濟所前所長簡錦漢，與謝姓女助理發生婚外情，遭簡妻提告，並向助理求償60萬元勝訴，卻意外爆發簡男外出開會，謝女「愛相隨」，兩人分別進出國門，相約國外飯店，但謝女返國卻申報到衛福部洽公，詐領薪資，士林地檢署偵結，分別給予簡、謝緩起訴處分，各繳5萬元、法治教育20小時。

57歲簡男自2013年8月至2019年8月擔任經濟所所長，現已回任研究員至今，而34歲謝女，自2016年3月擔任約聘助理，負責處理簡所交辦事務，但兩人不只公事上配合密切，連私生活都黏在一起，2019年4月到12月，分別搭機前往曼谷、香港、新加坡、首爾、北京、墨爾本等地。

中研院前經濟所所長與女助理一起出國同遊，女助理返國竟申報國內洽公溢領4萬多元薪資，檢察官偵結以緩起訴處分所長、女助理。（中時資料庫）

緩起訴書指出，兩人7次出遊，距離短的則分開前往，部分是簡男先抵達國外，謝女隔了2、3天又搭機碰面，有些則是兩人一起到國外，謝女先行搭機返台，不過謝女在出國期間，耗費天數較長的，兩人一起搭機前往，又在員工簽到紀錄表上，填寫不實的上下班時間，再由簡核准給予公假，共有28日，領取4萬4321元的薪資。

兩人均坦承不諱，對於犯罪深表悔悟，謝女更繳回溢領的薪資，檢察官認為，兩人犯罪情節輕微，考量經歷司法偵查程序，應有所警惕，給予緩起訴處分，並向公益團體分別支付5萬元，參加法治教育20小時。