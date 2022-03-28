苗栗縣府、頭份市公所將協助安置183名幼兒。（頭份市公所提供／李京昇苗栗傳真）

頭份市公所委託糖葫蘆文教基金會公辦民營幼兒園，教育部11日函文苗栗縣府教育處，將廢止業者設立許可，幼兒園將在4月30日終止營運，公所和許多家長得知消息相當錯愕，縣府教育處28日指出，將協調安置183名幼兒和28名員工。

頭份市公所表示，公所3月11日接獲苗栗縣政府教育處函轉教育部公文，被告知業者的設立許可遭主管機關教育部廢止，並經法院公告解散登記在案。

因事出緊急，涉及幼兒園業者後續是否有能力繼續營運等問題，若無法繼續履約，恐將影響園內183名幼兒的安置及28名員工工作權保障等問題。

市長羅雪珠表示， 無奈業者的設立許可遭教育部廢止，並經士林地方法院2月25日公告解散登記在案，依法業者將進行清算程序，一旦進入清算程序，幼兒園中屬於業者投資的營運設備如交通車，及用來支付給員工薪水的金融帳戶等，將被扣押或凍結，恐將嚴重影響幼兒園的後續營運，因此公所上星期緊急邀請縣府教育處及業者共同研商後續處置方案。

苗栗縣政府教育處表示，幼兒園業者遭廢止許可的情形，在縣內是第一次發生，過去也沒有過這樣的經驗，目前當務之急，就是要趕快處理園內183名幼兒的安置問題。

市長羅雪珠說，因糖葫蘆文教基金會臨時被廢止設立許可，而造成學期中終止幼兒園營運，能深切感受這將造成學童、員工及家長的衝擊，感謝縣府的協助安置，公所將與業者盡力完善處理後續，並在3月30日及3月31日，分兩場次在公所中山堂辦理家長說明會。

至於原址是否仍會續辦幼兒園業務？頭份市公所表示，因公所已裁撤幼兒園的組織編制，且政府目前政策係輔導所有公辦民營幼兒園，轉型為非營利幼兒園，考量因為少子化，頭份市目前非營利幼兒園人數尚未招滿的情形下，公所後續將就是否繼續營運幼兒園做可行性評估。