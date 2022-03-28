近期討論度最夯的電影《咒》，吸引眾多網友二創與各種創意迷因連發。（牽猴子提供）

恐怖電影《咒》上映以來話題不斷，靠著好口碑發酵票房逆勢上漲，上映來到第二周，天天霸佔全台票房冠軍寶座，累積票房已破7500萬，超越校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，成功登頂2022年國片票房冠軍，準備敲開破億大門。

《咒》片中拍攝場景、手勢咒語等，都是觀眾映後必問題目，網路上更出現論文般的影評針對片中宗教進行研究討論。《咒》導演柯孟融使用大量互動橋段，讓觀眾身歷其境，心理學家彭博也發專業文分析電影：「這種特殊手法是以催眠式的傳遞詛咒及恐懼感。」Dcard上還有三刷觀眾自稱是「咒系系主任」，發文表示要解決大家對電影《咒》的所有疑問，吸引許多網友湧入提問，現已累績超過百則留言。

且《咒》是近年來少數被影迷瘋狂二創、迷因的鬼片，很多人看完電影後經常疑神疑鬼，有人在網路上整理出KUSO版5大後遺症，包含電燈打不開、地板掃不完、玩具收不完、肚子吃不飽、小孩講不聽等，都覺得自己受到詛咒。