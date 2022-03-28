英國的「蘇格蘭寡婦基金」(Scottish Widows)周一指出，隨著公司擴大其盡責的投資策略，將砍去對菸草公司股票的投資，並將削減煤炭投資。

蘇格蘭寡婦基金是駿懋銀行(Lloyds Banking)集團旗下的基金，該基金表示，此一新措施將讓該基金排除投資的資產規模新增加15億英鎊(約20億美元)，並讓該基金認為對ESG目標(環境、社會和治理)具有威脅的資產規模總計來到30億英鎊。

蘇格蘭寡婦基金還表示，不會投資任何一家營收超過10%來自於煙草收入的公司，並指出，將剔除所有菸草製造商和主要的經銷商。

該基金投資主管Maria Nazarova-Doyle說，菸草產業面臨嚴重的「擱淺資產」風險，因為它們面臨投資人、監管單位、消費者巨大的壓力，並且始終未能解決其產品和供應鏈的社會影響問題。

蘇格蘭寡婦基金管理著1900億英鎊的資產，該基金還表示，對於開採動力煤和焦油砂公司的投資門檻，將從營收的10%下調到5%，超過該門檻即不再進行投資。

採取類似避開菸草公司投資的金融機構有法國農業信貸銀行和英國的英傑華集團(Aviva)。保險公司和投資公司，例如瑞士再保險也一直在收緊對化石燃料的政策，因為企業越來越注重環境可持續性的投資。