經濟部管轄的屏東工業區，開發超過50年，卻沒有建置污水處理廠，過去工業廢水直接排入殺蛇溪，加上生活污水等，造成嚴重污染，屏東縣長潘孟安今(28日)在臉書透露，上任後積極改善殺蛇溪水環境，縣府在2016年開始規劃縣民公園以及殺蛇溪心樂章時更發現問題，這麼好的溪流，絕對必須整治，而經過這幾年後，與工業局一起建置污水處理廠，每天可以處理1200噸廢污水，大幅降低殺蛇溪的負荷。

潘孟安在臉書發文提到，扭轉殺蛇溪的命運，發現問題、解決問題，中央地方合力拚建設，屏東工業區污水處理廠正式啟用運轉，這就是屏東精神；他說，經濟部管轄的屏東工業區，開發超過50年，卻沒有建置污水處理廠，過去工業廢水直接排入殺蛇溪，加上生活污水、事業廢水及畜牧廢水的影響，造成嚴重污染，殺蛇溪也曾被諷為黑龍江。

潘孟安上任後積極改善殺蛇溪水環境，他說，縣府在2016年開始規劃縣民公園以及殺蛇溪心樂章時更發現問題，這麼好的溪流，絕對必須整治，2017年向中央爭取建設，與工業局一起建置污水處理廠，讓工業區內153家廠商的廢污水都能集中處理，管線超過5公里、匯集面積超過2600平方公尺，每天可以處理1200噸廢污水，大幅降低殺蛇溪的負荷。

另外，縣府更同步積極在殺蛇溪中上游興建污水下水道及截流井等各項設施，將生活汙水引流到六塊厝污水處理廠處理，上游也會再建每日淨水量達1萬噸的水質淨化池，從上中下游全面扭轉殺蛇溪命運，搭配享譽國際的縣民公園驚豔大改造，讓曾經隱沒的城市角落，蛻變成為光榮的新亮點。

潘孟安表示，另一條屏東生命之河萬年溪，縣府這幾年在萬年溪上游打造6座濕地淨化水質，更在下游改造復興公園、萬年公園，讓大家有更親水的城市新面貌。也讓兩條貫穿屏東市的生命之河，都能有美麗的新生命，繼續陪伴屏東下一個的百年發展。