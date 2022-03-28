全球最大的氣候變遷倡議行動「Earth Hour 關燈一小時」，於3月26日周六晚間八點半登場，連續多年響應倡議的中華開發金控（以下稱「開發金控」），號召全體同仁以實際行動支持節能減碳，當（26）日開發金控總部大樓、中國人壽敦北大樓與子公司各營運據點，皆同步響應關燈一小時，為地球環境永續盡一份心力。

開發金控長期致力於實踐低碳轉型，邁向2045年全資產組合淨零碳排的承諾。開發金控與各子公司中國人壽、凱基銀行、凱基證券與中華開發資本，積極在金融營運中落實永續思維，持續擴大綠色金融商品與綠色產業投資比例，協助客戶往永續淨零方向邁進。中國人壽從責任投資出發，推動「再生能源電廠投資」、「綠色債券投資」及「高碳排產業議合」氣候行動方案，響應綠色金融，成為全球第一家通過「ISO 14097:2021氣候變遷投資活動評估及報導報告」確證的企業。凱基銀行積極參與多項再生能源及環境永續專案融資，包括支持興建全台首座結合污水及再生水處理的示範水廠「高雄臨海水資源中心」。

凱基證券致力於與弱勢共好、與環境共生兩項目標，透過與農社企合作，創建凱基證券專屬小農商品採購平台；並積極推動綠色金融，擔任台灣多檔ESG相關債券主辦承銷商、協助企業評估及定價綠色債券等。中華開發資本透過投資電動機車等智能科技或環保創新產業，協助企業提升核心競爭力，促進產業永續發展。

開發金控表示，實踐永續是開發金控的核心策略與價值，長期響應「Earth Hour關燈一小時」，期盼藉此提醒大眾正視氣候變遷的關鍵議題，未來也將持續發揮金融業影響力，透過提供永續連結相關金融服務、制定投資組合目標等具體作法及策略，深邁向2045年全資產組合淨零碳排的目標。