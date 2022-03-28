近期本土疫情升溫，不少專家擔憂國內若不做好準備，恐步上香港後塵。衛福部長陳時中今天指出，台灣條件比香港好，雖然未來疫情沒人說得準，但仍會盡全力守好疫情，不想步入香港後塵。

陳時中表示，我國疫苗覆蓋率較香港高，不論是第二劑保護力還是第三劑保護力都在，疫情承受力會較香港好一些，因此目前也暫不考慮安排抵抗力較弱的長者接種第四劑，主要原因為第四劑疫苗在國際上仍充滿爭議，台灣仍有時間參考他國經驗。

另外，有專家建議應提高接種獎勵金，並擴大獎勵範圍以提升疫苗覆蓋率。陳時中說，指揮中心提供的200元獎勵已經很久，希望民眾趕快善用最後這幾天的機會前來接種，另外，65歲以上的500元獎勵也到4月10日為止，民眾要趕快來打、趕快來領，不要期待會再延長。

指揮中心發言人莊人祥表示，到3月底分別有莫德納與AZ疫苗要銷毀，其中莫德納約26.4萬劑，AZ約30萬劑左右，總計有56.4萬劑疫苗因逾期將銷毀。

至於疫苗銷毀遭在野黨批評浪費公帑，陳時中也強調，所有疫苗與藥物，只要任何有效期的東西都會有過剩與不夠的問題，就疫苗而言寧願要有剩也不要不夠，既然過期了當然也沒辦法，只好銷毀。