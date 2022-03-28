又1防疫旅館爆群聚！中央流行疫情指揮中心今宣布，台北某防疫旅館的5名境外移入個案改判本土個案，這5名個案均為移工，採檢時搭乘同一電梯，檢疫期間也多次開關房門，指揮中心已要求防疫旅館改善。根據統計，去年12月至今，國內共累計17件防疫旅館時間、31例旅館感染個案。

指揮中心今宣布將5例境外移入個案（案21446、案21447、案22095、案22096、案22097）改判本土個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，這些改判的個案都是移工，除了取餐、丟垃圾，還有多次開關房門的情形，看不出來是為什麼，但有在懷疑是為了聊天，可能因此導致氣流互通。

羅一鈞表示，移工採檢的時候曾又多人搭電梯、在走廊接觸的情況，因此指揮中心列出了立刻改善的措施，要求旅館落實。至於移工有無違規，他表示，若沒有出房門，是沒有違反未定，會請衛生局調查。

目前旅館9名員工PCR採檢均為陰性，衛生單位也會針對3月6日至20日同樓層離館及在館旅客安排PCR採檢，至於同樓層仍在館內的旅客，採檢陰性後，移至其他旅館安置，依現行檢疫措施完成後續檢疫。

去年12月至今，國內國內共累計17件防疫旅館時間、31例旅館感染個案，其中29例由境外移入改判本土個案。17家旅館分布：北市8家（16例）、桃園市3家（9例）、高雄市3家（3例）、新北市3家（3例）。