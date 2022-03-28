台北市勞動局長陳信瑜爭議不斷，日前被質疑用上班時間，與工會聯誼幫北市副市長黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立；北市議員汪志冰今天再度質疑陳信瑜煽動、操弄工會，甚至還要工會發聲明、拿東廠字牌質疑議會；對此，陳信瑜表示，理事長力挺屬工會自主，如果有說謊，會主動辭職下台。

汪志冰在今日下午民政部門質詢，再度質疑陳信瑜操弄、煽動工會對抗議會，汪說，國民黨團開記者會時，當日陳信瑜竟找來圓山工會理事長張舉成到議會3樓媒體席踢館，當天張舉成甚至還拿出東廠文化字牌批評國民黨團。

汪志冰說，陳信瑜得知議會黨團要開記者會，請馬姓祕書煽動4個工會，並力邀捷運公司工會理事長簡宗宏作為聲明發起人，發出聯合聲明力挺陳信瑜，整個過程就是陳信瑜操弄工會對抗議會，企圖轉移行政不中立的焦點。

汪也質疑，4大工會中，還有工會理事長是「被」署名，難道是受到勞動局壓力？一名工務局所屬企業工會聯合會理事長楊振德，在26日發出聲明，表示沒有同意發出此份聲明，汪質疑是陳信瑜擅自署名。

陳信瑜回應表示，國民黨團開記者會當天，他剛好與張舉成約在市府談勞工權益，至於一同到議會說明，並沒有要向議員踢館，張舉成當天手拿的東廠字牌，是應張舉成要求，幫他打幾個字印出來，並無操弄煽動工會。

汪志冰提到，張舉成要同仁打字印出來批評議員，覺得恰當？陳信瑜僅表示，因為當時勞工權益的事情都已經談完了。

陳信瑜也否認煽動工會，汪志冰反問「如果有謊言，要不要下台？」；陳信瑜說，「應該要」，她應該要受到議會監督，而現在被議員點名的基層理事長，也受到一些壓力，這一部分都她來承擔。

汪志冰要求，北市府政風處要調查，陳信瑜是否公然說謊、操弄工會對抗議會，包括聲明稿誰擬？什麼地方擬？誰主動找？工會力挺是否自編自導自演，如查證屬實，陳信瑜應該知所進退，要求政風處不能官官相護。

政風處長林炤宏表示，會尊重工會自主，不會介入工會運作，對於議員質疑的3月24日是否有操弄公會？因為才發生在府內，後續會再了解。