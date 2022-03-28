22歲日本AV女優楓可憐(楓カレン)2018年出道，就因為神似女演員川口春奈的臉蛋暴紅，被封為「暗黑版川口春奈」，她的身材纖細卻擁有D罩杯，逆天好身材更讓她拿下2021年活躍AV女優SEXY總選舉第9名，空靈氣質和精緻五官更是讓她在PTT上受到熱烈討論。

楓可憐的名字又翻譯為「楓花戀」，當時她在日本知名成人片商IdeaPocket創立20周年，以首位紀念女優的身分出道，第一部作品還未推出，就成為片商搶手的對象，加上有「暗黑版川口春奈」稱號的加持，因此外界引頸期盼，然而她在推出第二部作品前，就無預警刪光社群軟體，從此神隱。

日本粉絲擔心楓可憐可能就此引退，以行動大力支持，她的第二部作品因此一度登上預訂榜首，外界也猜測楓可憐會突然消失，很可能是無法承受親友帶來的壓力，在第二部作品正式發行後，她又重新回到大家面前，還發文承諾不再神隱，人氣再度回升。

沒想到今（28）日中午突然拋出震撼彈，她在社群平台寫下「雖然很突然，但我還是決定退出AV女優行業。雖然是短短的3年時間，但多虧了出道以來一直在身邊的粉絲支持，我才能做到最好，對此我真的非常感激。離開SNS和粉絲說再見感到孤獨，但我會繼續努力的，非常感謝這3年的陪伴。」

突然宣告引退，讓許多粉絲大吃一驚，紛紛在底下表達不捨「謝謝妳三年來辛勤的工作，請從現在開始享受妳的生活吧」、「從出道就開始支持妳了，想在活動中見到妳但一直沒實現」、「會繼續支持妳的」、「太難過了」、「妳是我最喜歡的AV女優，希望未來的生活能快樂」