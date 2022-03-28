過去3年來，國際間掀起ESG浪潮，針對ESG所發起的第一屆SDGs x ESG「壯青共創社會影響力商店加速器」今日啟動，是台灣首個以ESG、SDGs為核心而生的創業加速器，幫助台灣本土品牌搭上永續發展的綠色列車、接軌國際市場。「ESG影響力商店」加速器創辦人林泰龍指出，希望未來5年內打造「3個30」計畫，育成出30個有ESG、SDGs影響力的永續發展品牌，每個品牌要各自發展出30家連鎖加盟店，並到30個不同城市授權。

台灣目前推動ESG主要是針對1,500家上市櫃公司，但對於147萬家中小企業，甚至更小規模的30多萬家小微與新創企業來說，因為缺乏資源以及方法，要推動ESG與SDGs相關轉型可說是難上加難。林泰龍指出，看到這樣的缺口，『ESG影響力商店』加速器因而啟動，期望新創、小微、中小企業也能順利搭上ESG的綠色列車、接軌國際。「ESG影響力商店」加速器將招募有志於發展ESG、SDGs的新創團隊，只要團隊能定義好企業的社會影響力指標，都歡迎遞件。

「ESG影響力商店」加速器將於4月～7月開始徵件，瞄準6大與永續發展相關的產業，包括：農業、蔬食植物性餐飲、健康醫療、教育文化、環境能源、社會創新等。獲選團隊將可獲得6個月的導師課程（包括以ESG、SDGs為核心主題的課程，以及一般性課程如財務、法務、公司設立、募資課程等）。林泰龍表示，除了新創團隊可以帶著點子來接洽以外，有技術、但缺乏商業模式的中小企業，或是希望發展ESG但卻找不到門路的企業，都可以來遞件。「ESG影響力商店」加速器將針對獲選團隊以重度輔導的模式，包括如協助擬定商業模式計畫書、組建經營團隊、統籌募資，連結市場以及多面向的資源，扶植團隊邁上正軌。

林泰龍除了是「ESG影響力商店」加速器創辦人以外，同時也是永華資本控股策略長，與前鴻海科技集團富夢網創業加速器營運長，長期深耕創新創業領域，扶持台灣品牌快速建構連鎖通路。永華資本經營團隊近年輔導的企業如雅茗-KY（2726）、大地-KY（8437）、拉亞漢堡、一芳水果茶、黑面蔡等，是台灣品牌出海的重要推手。

「ESG影響力商店」加速器將在未來5年內，打造「3個30」計畫，期望在5年內在台灣育成出30個有ESG、SDGs影響力的永續發展品牌，每個品牌要各自發展出30家連鎖加盟店，並力拚到30個不同城市授權，為台灣培養一批ESG品牌新兵。

「ESG影響力商店」加速器共同發起人吳易霖指出，很多小品牌都擁有很好的產品，但都缺乏加盟連鎖完整的知識、執行步驟與品牌形塑及行銷的能力，更缺乏如何進軍國際的商業邏輯。透過林泰龍創立「ESG影響力商店」加速器的初衷，且有經驗總導師群陣容，全面系統化的零到壹深化打造與重度輔導，加上《壯青共創ESG x 種智承城》生態系平台合作夥伴共同的協力多方資源下，能更容易成就出真正的台灣ESG影響力商店的千業萬店英雄聯盟連鎖戰隊。