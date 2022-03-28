根據路透社28日調查報告，利率已1年多都在歷史新低的泰國，為了要讓景氣儘快好起來，寧可看著當地通膨已高達10多年高點，也不會貿然調升利率。

受到能源燃料大漲影響，這個東南亞旅遊大國2月的通膨飆到5.28%，並創13年來最高，泰國央行卻表示，物價大漲只是暫時性的。而俄烏戰事尚未結束，國際油價一天比一天高，似乎也沒有改變泰國央行看法。

若泰國央行採取緊縮貨幣政策，尚未恢復至疫前水準的景氣，勢必受到資金活水不夠的影響，造成復甦腳步緩慢。因此，絕大部分專家學者都認為，泰國央行在30日決議時，還是會把主要利率維持在0.5%歷史新低。

然後，一直要到2023年第2季，泰國利率才有可能會升息1碼至0.75%，且應該是最後1個調升利率的東南亞國家。

星展銀行認為，泰國這次的政策利率應該不會改變，地緣政治緊張以及新冠疫情時好時壞，都帶來許多不確定性。不過，大宗物資大漲以及供給鏈供應失常，當地通膨也會同步受到影響。

大城銀行(Bank of Ayudhya)指出，目前國際形勢詭譎多變，各國決策者也愈來愈難在經濟成長以及物價穩定中，取得一個完美的均衡點。