環保議題全球關注，台北市28日發布「2050淨零行動白皮書」，以智慧零碳建築、綠運輸低碳交通以及全循環零廢棄3大目標為主軸，實際措施包含2030年公務汽車全面電動化、2030年禁用一次性免洗餐具等。

台北市28日發布「2050淨零行動白皮書」，今年投入270億預算，推動9大減碳政策與23項行動計畫，從零碳建築、低碳交通、全循環零廢棄3個面向下手，歸納出4項執行重點，分別是住商節電、運輸工具電動化、減少塑料使用及增加公園綠地。

住商節電部分，環保局將持續推動公私部門的耗電設備汰換，加強對280家用電大戶的節能輔導，且公有建築全面加強綠覆蓋率，另外再完成4棟綠建築；汽機車電動化部分，計畫2023年公務機車電動化、2030年公務汽車電動化，且未來會採取共享的模式，來降低公務車總量。

減塑方面，計畫2050年資源回收率能達到80％，並擴大「循環杯」借還服務；增加綠地部分，今年將新增2萬平方公尺的公園綠地，與400株行道樹。

環保局長劉銘龍表示，北市有規畫「氣候轉型基金」，也希望將來中央在收碳費的時候，能撥30％預算給地方中小企業，像是未來機車電動化，台北市很多傳統機車行就面臨轉型問題，或是將來燃油車沒了，加油站該如何生存下來，地方其實都有經費來協助店家及早轉型。

劉銘龍提到，今年住商節電部分也追加預算，針對大樓公用空調、照明，環保局會派人到社區輔導，協助老舊設備汰換，另外也協同產發局推出家電汰舊換新補助，冰箱、冷氣等電器老舊會變得耗電，換新的更省電，每月繳的電費也會比較便宜。