2021年底進行的四大公投案，其中一項為「重啟核四」，新北市長侯友宜始終表態自己反對該案，而今年已發生數起停電事故，侯友宜是否因此對核電的態度有所改變？他今（28）日表示，不能忘了核能過去立下的汗馬功勞，但新北市遇到的問題是：核安有沒有做好，另一點則是核廢料能不能好好處理？「如果這兩個都能解決，那不是一個好事嗎？」

台北市議員鍾沛君主持的Yahoo TV《今天誰來沛》，邀請到侯友宜針對時事進行評論，鍾沛君指出去年的四大公投對國民黨來說可說是全軍覆沒，部分深藍的人因此對侯友宜感到失望，把侯友宜當成戰犯；對此，侯友宜表示自己對政治不是那麼懂，但自己出來選舉是想做對的事，用就事論事的思考來看事情，「不是出來選舉去每天跟人家吵來吵去、鬧來鬧去，我才沒有那麼多閒功夫！」

隨後鍾沛君詢問，公投後全台面臨多次停電、跳電問題，想知道這一連串的事件是否有改變侯友宜對於核四，甚至是核電的態度與想法；侯友宜則表示，1985年核電占台灣供電的52％，是核電立下的汗馬功勞，讓產業可以穩定發展，隨後在能源轉型的過程中，2000年時核電剩下20％，到現在則僅剩約1成左右。

「如果我們今天都仰賴國外進口的能源，我們的國家會安定嗎？我們的生命就掌握在別人手中，其實這好嗎？」侯友宜表示，除了台灣以外，其他國家也都有在發展核能，甚至比爾蓋茲也在積極研究處理核廢料的問題，直言新北市遇到的問題跟大家思考的方向其實是一致的，一點是核安有沒有做好，另一點則是核廢料能不能好好處理，「如果這兩個都能解決，那不是一個好事嗎？」

侯友宜說，能源轉型的同時，地方政府就是全力進行配合，但中央政府必須要好好思考，「這是一個國安問題、產業問題、人民的生活問題」；除此之外，侯友宜也針對跳電、停電事件頻傳表示，人民的邏輯思考是很直接、簡單的，就是「我不想缺電、不要給我停電」，希望政府能夠拿出魄力解決問題。