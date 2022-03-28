成功大學研發「基於人工智慧之3D影片轉換系統」能提高2D影片轉換成3D的效率。（成大提供／洪榮志台南傳真）

製作3D電影往往需要大量人力、時間與設備成本，成功大學團隊透過人工智慧類神經網路及深度學習技術，最新開發出的3D影片轉換系統，不僅能大幅提升2D轉3D影片的速度及精準度，有效節省大量時間、人力、後製及檢查流程，還不用戴眼鏡就能觀賞3D立體電影，未來推廣後將可促進台灣電影的軟實力。28日舉行台灣原創動畫《小貓巴克里》3D版首映會時，連該片導演邱立偉都驚豔地說，「這是一個非常有趣的體驗」。

成大認為，2009 年3D電影《阿凡達》的成功，讓電影製作公司趨之若鶩，紛紛投入3D電影的製作；當時，有人還預估，3D電視廣播時代也將緊接而來。不料，過去十幾年來，3D電影產量比想像中少得多，3D電視廣播更胎死腹中，關鍵就在於3D電影的製作成本與觀賞舒適度。

成大電機系特聘教授暨敏求智慧運算學院副院長楊家輝表示，儘管目前業界已經發展出2D影片轉3D的技術，但仍需大量人力切圖與修正，才能達到流暢與舒適自然的3D效果。該團隊研發的3D影片轉換系統，成功運用人工智慧，解決像素3D資訊生成及多視角影像合成等2個影片轉換的關鍵問題；尤其，裸眼3D影片更需要多視角的影像。

楊家輝指出，經驗證後，新研發的3D影片轉換系統，除可做到95％自動化2D影片轉換成 3D，還只需要現有系統1／20的時間，可大幅提升產量與效率；目前該團隊仍持續優化景深估計與補洞的技術，未來希望朝全人工智慧的方向執行。

楊家輝還強調，過去3D電影發展受阻主要是沒有內容，未來運用人工智慧將2D影片大量轉成3D後，希望促進台灣影像內容的軟實力。

邱立偉也說，《小貓巴克里》曾考慮直接做成3D影片，但後來發現造價實在太高，只好放棄。成大團隊的技術成果讓他嚇了一跳，不僅將平面變成立體，影片中有些畫面他們沒有真正搭建3D模型，沒想到人工智慧技術讓平面的東西反而呈現一個完全不同的風貌，等於變成另一部電影，更有趣，也更讓觀眾可以投入。