苗栗游姓男子飼養栗翅鷹，2月17日大湖地區鯉魚潭風景區鯉魚潭觀景台，放飛和訓練老鷹，結果老鷹突然攻擊邱姓遊客，導致邱頭部及臉部開放性傷口，邱事後提告，苗栗大湖分局接續偵辦並通知游男到案說明，28日依過失傷害將他移請苗栗地檢偵辦。

住在桃園的邱姓遊客2月17日16時許，到苗栗大湖地區遊玩，當時游姓男子正放飛栗翅鷹，結果老鷹不明原因失控攻擊邱姓遊客，造成他多處抓傷，事後邱持驗傷診斷書前往桃園市政府警察局八德分局提出告訴。

大湖警分局呼籲，飼養猛禽應負起照顧的責任，不應一時好奇飼養猛禽；馴練猛禽時應於適當之場所，目前只有5種猛禽的人工繁殖後代可以合法進口與飼養，分別是蒼鷹、紅尾鵟、紅鳶、栗翅鷹、遊隼。

警分局指出，飼養前應先確認品種是否為保育類動物，依法不得獵捕、買賣、持有、飼養、繁殖。買賣或意圖販賣而陳列、展示保育類動物或瀕臨絕種及珍貴稀有動物產製品者，將處6月以上5年以下有期徒刑，30萬元以上、150萬元以下罰金。