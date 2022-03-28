國家圖書館今天公布110年學術期刊論文前10名研究主題關鍵詞中，有近一半與COVID-19相關，可見疫情相關研究為110年度熱門研究主題；另分析民眾在「台灣博碩士論文知識加值系統」的檢索詞，「教育」與「幼兒」議題受高度關注 。

國圖建置「台灣博碩士論文知識加值系統」、「台灣人文及社會科學引文索引資料庫」及「台灣期刊論文索引系統」等3大資料庫，他們是國內研究人員高度依賴的資料庫，所收錄的學位論文、期刊及專書等學術資源利用情形，可展現台灣的學術能量。

國圖表示，近年全國大學校院博碩士論文電子全文授權率持續成長，109學年共計81.22％的論文授權公開，首度突破80％大關，國內141所大學校院中已有71所之博碩士論文電子全文授權率達100％。此外，包括台大、成大、中山醫學大學等多校的電子全文授權率均較前一學年度大幅成長。

國圖「台灣博碩士論文知識加值系統」收錄全國各大學校院近130萬筆學位論文書目、摘要及逾60萬筆獲作者授權公開之電子全文，依學位論文授權、下載統計等兩項指標進行綜合排名，台師大、文化、雲科大、樹德科大分列公私立綜合大學及技職校院排序第一。

國圖指出，「台灣期刊論文索引系統」中所收錄的110年的期刊篇目中，被歸類為「學術性」之期刊篇目共1萬7520筆，經過分析，前10名研究主題關鍵詞為：COVID-19、AI、台灣、COVID-19病毒、日本、COVID-19疫情、氣候變遷、再生能源、美國、兩岸關係、中國大陸、永續發展及公共工程。

國圖統計學術期刊論文前10名的研究主題關鍵詞共出現1166次，其中關於COVID-19的相關關鍵詞包括COVID-19（373次）、COVID-19病毒（74次）、COVID-19疫情（62次），合計509次，佔前10名關鍵詞總出現次數的43.75％，接近一半，顯示出疫情相關研究非常熱門。

而熱門檢索詞彙反映出使用者對於特定議題的關注程度，根據「台灣博碩士論文知識加值系統」的大數據進行分析，110年使用者的熱門檢索詞，除了發現民眾的法律意識與公民意識日漸獲得重視之外，近年來台灣社會在高齡化與少子化的衝擊之下，「教育」與「幼兒」相關議題持續受到高度關注；其次，由於全球新冠病毒疫情持續延燒，因此「疫情」相關之熱門研究主題也成為使用者的搜尋焦點。