卡達世界盃足球賽今年11月底登場，各區資格賽陸續進行，中北美洲及加勒比海地區資格賽，美國隊普利西克（Christian Pulisic）完成生涯在國家隊第1場「帽子戲法」，助隊5比1重挫巴拿馬，目前在該區資格賽以25分積分暫居第2，仍有機會挑戰進軍世界盃。

卡達世界盃中北美洲區資格賽，加拿大已經以28分積分提前獲得今年世足會內賽32強席次，美國隊在擊敗巴拿馬後，以25分積分暫居第2，雖然墨西哥積分也是25，但淨勝球美國隊多6個，美國隊目前還是較有優勢；而以22分積分暫居第4的哥斯大黎加，淨勝球比美國隊少10個，只要美東時間周三晚間9點最後一輪資格賽，美國不要輸哥斯大黎加6球以上，美國隊就能直接前進卡達，哥斯大黎加則要去踢附加賽。

在和巴拿馬這場對抗中，美國隊隊長普利西克第17分鐘就以12碼罰球為球隊先馳得點，第23分鐘隊友艾里歐拉（Paul Arriola）追加一顆進球，4分鐘後美國隊再靠費雷拉（Jesus Ferreira）進球擴大分差，上半場傷停補時階段，普利西克踢進個人本戰第2顆進球，半場踢完美國隊4比0大幅領先。

下半場第65分鐘，普利西克晃過對手防守，完成「帽子戲法」，一路挨打的巴拿馬在第85分鐘終於進球，可惜為時已晚，最終4球之差落敗。

普利西克表示：「我們就像面臨其他比賽一樣努力，為了勝利，我們會付出相同的心力準備好，我自己很想參加世界盃，隊友也是，很開心球隊現在有很好的機會拿下世界盃會內賽參賽資格，我們會好好完成任務。」