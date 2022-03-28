雲林離島工業區新興區發展綠能，台西鄉土地價格回春。（張朝欣攝）

雲林離島工業區新興區226公頃已開發為太陽能光電廠，最近周邊土地出現出售熱潮，每分地要價100至150萬元，土地買賣業者表示2008年國光石化有意落腳台西，每分地賣到200萬元以上，後投資案胎死腹中，每分地降為50至80萬元，現因發展太陽能，再度為台西鄉帶來發展契機。

雲林離島工業區新興區斥資百億元，以填海造陸方式興建283公頃土地，2005年完成後卻因沒有廠商有意願設廠，閒置10餘年，前年4月光電公司進駐投資太陽能發電，總面積226公頃，預計明年初全面供電，打造全台規模最大的單一太陽能案場。

最近新興區周邊空地出現不少房屋仲介出售土地看板，為沈寂已久的台西地區房地產帶來新曙光，土地買賣業者表示，台西土地在台塑六輕於鄰近的麥寮鄉設廠時，曾上漲一段時間，因為當時大家預估國光石化、台塑煉鋼廠有可能落腳台西，極具發展潛力。

後來國光石化、台塑煉鋼廠遲遲沒有下文，最後宣告胎死腹中，不少土地投資客慘被套牢，時間過了20餘年，中央全力發展綠能產業，前年光電公司進駐新興區設置太陽能發電廠，讓台西土地迎來第2春。

土地買賣業者說，雲林離島工業區由經濟部工業局主導開發，共規畫麥寮區、新興區、台西區、四湖區，但僅麥寮區台塑六輕成功營運，如今新興區將全力發展綠能，甚至傳出國內某大企業為了國際市場，已準備收購此區的所有綠電，因此土地再次出現出售潮。

地方民眾指出，台西鄉人口數曾逾3萬人，但因缺乏就業機會，人口不斷外流，目前僅2萬2000餘人，若能藉由綠能開發再現商機，同時創造就業機會，未來台西鄉可望再現榮景。