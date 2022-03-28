網球名將威廉絲姊妹（Venus and Serena Williams）盛裝出席第94屆奧斯卡頒獎典禮，講述她們父親故事的電影《王者理查》堂堂入圍6項提名，可惜當上新科影帝的男主角威爾史密斯（Will Smith）失控打人使得美好的一刻失焦。後來威爾史密斯上台領獎演說時，不巧大威的禮服走光，又讓一些觀眾忘了威爾史密斯在說什麼。

Assault on National TV ✅ Venus Williams nip slip ✅. What a time #Oscars pic.twitter.com/x0vxrGZXuI — Jacob A. Humbert (@jacobah88) March 28, 2022

Serena Williams weighs in on her Insta story:#Oscars



pic.twitter.com/XYXcZ4v7uY — Lukas Weese (@Weesesports) March 28, 2022

總結這45分鐘的大災難：克里斯洛克（Chris Rock）在台上揶揄威爾史密斯的妻子，威爾史密斯掌摑克里斯洛克，威爾史密斯獲頒最佳男主角，威爾史密斯上台領獎，轉播鏡頭帶到威廉絲一家人，大威胸部走光，威爾史密斯在台上道歉（只對自己失態道歉，沒向克里斯洛克致歉）

當時大威一邊看著台上，一邊用手遮著胸前，動作很不自然，不幸的是她剛剛已在全國轉播的時候露點了。網友在推特嘆道「今天的導播真是難當」，不該拍出來的鏡頭全都遇上了，被迫不斷緊急切換角度。不過大威可以放心的是威爾史密斯令人震撼的一擊成為全場最大的話題，「大威走光可能連十大精彩鏡頭都排不進。」

另外當威爾史密斯走上台打人的時候，小威拍下自己當時的表情上傳網路，簡單說就是她整個驚呆了，她沒想到威爾史密斯會有這麼大的反應。網友大多批評威爾史密斯沒品，居然在全國轉播的盛事公然打人飆粗話，然後還坐回去若無其事看完整個典禮和領獎。也有人質疑這件事如果不是「黑人打黑人」，結果肯定會不同。