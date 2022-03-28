名模林志玲成立的志玲姊姊慈善基金會已連續10年捐贈台南市後壁區國中、小學童清寒獎助金，今年共28名學童受惠。（張毓翎攝）

名模林志玲成立的志玲姊姊慈善基金會，已經連續10年捐贈台南市後壁區國中、小學童清寒獎助金，今年共28名學童受惠，林志玲的父親林繁男28日親自南下頒發獎助學金給學童，林繁男期許，這種回饋故鄉的精神能像聖火一樣，世世代代傳遞下去。

林繁男今天以「志玲姊姊慈善基金會顧問」名義來到後壁頒發清寒獎助學金，這次有後壁、菁寮2所國中及後壁、菁寮、永安、新嘉、新東、樹人、安溪7所國小總計28名學童受惠，每人皆獲頒5000元及3000元的獎助學金，合計10萬元。

林繁男說，他父親是後壁安溪國小畢業，多虧有當初師長的提攜，成就他父親為一個有用的人，才有現今他們這些後代。他上周六就回到後壁，參加後壁國小百年校慶，看到學生拉小提琴，內心很感動，這都顯現教育的用心，希望受惠的同學好好用功讀書，未來要繼續努力，回饋社會。

後壁區長黃炳元說，感謝林爸爸特地到後壁為學童頒獎助學金，對同學們來說也是一個鼓勵，就像林爸爸常說的「有為者亦若是」，雖然林爸爸和志玲姐姐都不是出生在後壁，但他以「飲水思水」精神回到故里，值得學子們效法，等到有一天自己有能力時，能回饋給地方。

黃炳元提到，志玲姊姊慈善基金會今年已是第10次來後壁頒贈清寒獎助學金，也許明年會改變捐贈方式，每一份善款都實屬不易，如何把它更有效，以及多元地運用在不同領域，值得大家再進一步討論。