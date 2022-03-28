為照顧農漁民，國立高雄大學28日與全國農業金庫共同簽署策略聯盟締結正式夥伴關係，未來將合作推動淨零轉型等「SDGs ＋ ESG具體行動方案」，以及產學研究、研發資源交流、人才培育、農業創新等多項合作事宜。

簽約儀式在高雄大學舉行，高雄大學校長陳月端、全國農業金庫董事長吳明敏代表雙方簽約。

陳月端表示，全國農業金庫在農業金融機構裡擔任「永續綠色金融」領頭羊的角色，除了自身成為減碳企業，更協助各領域客戶向綠色經濟結構轉型，為台灣達成2050淨零轉型的總體目標盡一份心力。

且南部擁有多樣農業產業鏈，陳月端盼透過與在地產官學界密切的連結，可以發揮高雄大學在地大學的量能，協助農漁民善用全國農業金庫資源，推動減碳的農業永續良性循環，盡到照顧農漁民的大學社會責任。

吳明敏則說，小農生存更屬不易，台灣農產品產銷需要不斷創新，農業勞動力更需要薪火相傳，全國農業金庫戮力發揮金融影響力，扶持產業新苗，厚植農業百年願景。

未來雙方將共同推動產學合作、人才培訓及技術交流，具體事項如合作舉辦農業金融業務相關說明會、就業博覽會及其他活動或競賽；或做農業科技、淨零碳排等議題之相關專業知識的諮詢、研究與訓練。