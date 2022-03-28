台61線快速道路凌晨驚見鋼筋散落，綿延將近400公尺，大園分局竹圍派出所獲報後立即前往疏導交通、排除障礙。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

台61線快速道路北上桃園竹圍路段，今日清晨出現數條鋼筋散落在路面，綿延將近400公尺，在雨中影響交通安全，大園分局竹圍派出所獲報後立即前往疏導交通、排除障礙，維護用路人安全。

大園分局竹圍派出所於28日清晨6時許接獲民眾報案，稱在台61線北上21.3公里處有鋼筋散落在路面，警員張惟捷、林汶萱獲報立即到場查看，發現約有20條的鋼筋掉落在車道上，綿延將近400公尺。

由於當時接近上班時段，且下著滂沱大雨視線不佳，員警擔心會發生意外，於是將巡邏車停於後方安全距離，開啟警示燈警戒及擺放交通錐，引導車輛繞路通過，同時先將散落的鋼筋移至路邊，並通知公路總局中壢工務段前來協助清除，所幸現場並未發生其他交通事故。

大園警方呼籲，民眾使用車輛載運貨物時，應先檢查貨物有無綑綁牢固，如裝載貨物於車輛行進間掉落，可依道路交通管理處罰條例第30條規定，處新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，提醒民眾開車前務必先檢查車輛狀況，以免影響自身及他人行車安全。