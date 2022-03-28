年底台南市長選戰，國民黨底定由在地市議員謝龍介出馬，引發外界關注，謝今天與議會黨團的戰友，以及幾位有志投入年底選舉的新秀共同舉行記者會，謝龍介表示，民進黨台南執政30年卻沒有改變，因此他提出對台南的3個訴求，若真選上市長一定會翻轉台南。網友聽完直言，謝龍介這3個訴求是台南真真實實的痛。

謝龍介今（28日）在臉書發文表示，他今和黨團同志一起召開記者會，希望這3個訴求可以得到重視，首先，台南縣市合併導致財政困難是事實，從賴清德前市長任內就不斷加稅，想從老百姓的口袋裡掏錢，但是掏了錢卻又沒有建設，沒有創生更多的商機，也沒有營造更好的生活品質，這個狀況必須改變。

謝龍介指出，其次，市府帶頭炒地推升房價，年輕人因為工作而北漂，倦鳥想返鄉卻發現已經買不起「巢」，這個狀況必須改變。

最後，謝龍介強調，30年不曾換黨執政，絕對權力，絕對傲慢；沒有競爭，沒有進步，只要擺平黨內同志就能當選，就不會把生民百姓放在優先，這個狀況必須改變。謝認為，台南鄉親已經給了民進黨30年，這一次請給他4年，如果做不好，下次投票再輪替，國民黨繼續反省，民進黨也會把皮繃緊，「台南值得更好」。

許多網友在其po文底下留言表示，「3個訴求，卻是真真實實的痛，龍介仙加油，來個翻轉台南，因為台南值得更好」、「只要台南換謝龍介，台南才有未來」、「台南人，真的該給龍介仙和自己一個機會」。