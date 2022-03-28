傳統藝術走進元宇宙世界！宏達電今（28）日宣布與明華園戲劇總團合作，首波將協同未來數位在 NFT 平台 VIVE BYTES 推出「明華園總團海賊之王 NFT 全球限量珍藏版卡包」，讓歌仔戲藝術化作NFT永垂不朽。海賊之王 NFT 卡包將在 Polygon 區塊鏈上發行，並將於4月10日正式上市，也把歌仔戲帶入元宇宙。

HTC 內容暨平台副總經理林俊吳表示，VIVERSE 是一個擁有無限新體驗的世界，無論興趣、年齡為何，所有人都可以不受裝置和平台限制，找到喜愛的內容。我們非常榮幸能和擁有近百年歷史的明華園戲劇總團合作，將旗艦大戲《海賊之王——鄭芝龍傳奇》這個指標性的IP帶入 VIVERSE，並與未來數位合作、加入動漫的元素，在 VIVE BYTES 上推出海賊之王珍藏版NFT卡包；讓歌仔戲藝術不僅在區塊鏈上永久保存，更在不同世代間傳承下去。

HTC元宇宙世界VIVERSE 與台灣傳統藝術龍頭明華園戲劇總團合作，讓歌仔戲成為未來生活的一部分。在首波合作中，雙方將與未來數位協力於VIVE BYTES推出「明華園總團海賊之王NFT全球限量珍藏版卡包」。明華園戲劇總團即將重啟巡演的旗艦大戲《海賊之王──鄭芝龍傳奇》，獨家授權 VIVE BYTES 進行 NFT 產品設計、上鏈及上架，並由未來數位協同開拓動漫邀約知名台灣漫畫家韋宗成獨家繪製動漫版《海賊之王》。

對於本次突破性的跨界合作，明華園戲劇總團執行長陳昭賢表示，歌仔戲並不專屬於哪個世代，期待能藉由此次在 VIVE BYTES 上推出的海賊之王珍藏版 NFT 以及即將推出的虛擬歌仔戲體驗，讓年輕世代認識傳統藝術的新價值、也讓歌仔戲在元宇宙中昇華成全新的型態，並希望能拋磚引玉，引領傳統藝術進入元宇宙，共同開創台灣傳統藝術新紀元。

協同開拓動漫邀約《冥戰錄》原作者韋宗成加入本次合作的未來數位總經理韓京岳表示：「韋宗成老師長期與明華園合作，將傳統藝術與動漫相結合，這次由他創作二次元版《海賊之王》並製作成NFT意義重大。國內畫家對NFT發行需求日益增多，期待能藉由本次合作，帶領台灣畫家進入元宇宙，賦予作品第二生命。」