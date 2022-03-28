烏俄戰爭持續超過一個月，印度神童阿南德預言三、四月會有震驚世界的災難，也由日本福島外海規模7.4強震、台灣規模6.6地震以及中國東方航空墜毀意外印證。四月即將到來，跟阿南德同門派、研究吠陀占星多年的李靜唯老師提醒，雖然四月全球運勢憂喜參半，但目前火星正以驚人速度靠近土星，3月31日到4月6日是火星與土星合相最緊密的時刻，天災人禍以及意外毀滅帶來的死傷將會達到頂點。

李靜唯老師分析，在魔羯座的火星已經具有強大的能量，但4月7號火星進入水瓶座後，世界團結將更受到考驗，能源、電力跟經濟危機四起，人與人之間的信任會再度因為利益遭到破壞而帶來全球不平靜，預估烏俄之戰越靠近四月越會變成一場令人痛苦的消耗戰，在4月12日之前對全球造成的傷害將再擴大，另外，疫情在某些國家，例如中國大陸等也會如火如荼的延燒。

李靜唯老師指出，值得慶幸的是，3月31日吉星金星也進入了水瓶且跟木星合相，水瓶座代表人際交流，金星代表好運、資源、愛情跟人脈，而木星代表擴張，這樣的星象意味著四月份非常有利於人際關係的交流，疫情在4月底5月初應該也會慢慢緩解，雖然不是完全結束，但威脅會慢慢降低，這也呼應印度神童阿南德的預言，大約到四月底疫情可望慢慢平靜。

而且隨著金星也進入水瓶，4月14日以後正在發生苦難的烏克蘭會得到更多人道幫助，可望對雙方的僵持帶來和解的契機，相對降低第三次世界大戰的隱憂，另一個好消息是，4月14日木星進入雙魚、18日海王星也進入雙魚，全世界需要療癒放鬆，渴望心靈平靜的需求大增，將給身心靈產業帶來非常龐大的商機。

同時對於提供非物質服務的行業也可能是一個加速發展的時段，運用數位化檔案與區塊鏈相連的概念非同質化代幣NFT開始普及，木星與海王星在雙魚座合相可能會讓一些虛擬經濟相關的新興行業成為新世代的發展起點。

此外，李靜唯老師也提到，4月29日土星終於要離開停留兩年的魔羯座、同樣進入水瓶，土星代表傳統與限制，水瓶代表新形態的發展，因此意味著四月底國際之間的秩序將會改變，同時傳產也將慢慢萎縮，許多傳統的東西將會以新的形態展現，並反應在資源上。李靜唯老師預測，未來一年多，土星在水瓶很有可能帶來資源的匱乏，資源、能源危機將層出不窮，值得特別注意。