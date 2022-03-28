外籍大學生，八卦山賞鷹初體驗。（參山處提供／廖志晃南投傳真）

每年清明節前後，灰面鵟鷹途經八卦山，鷹群在山間展翅飛翔、盤旋覓食，形成獨特的生態景觀，「鷹揚八卦」更成為國際性的賞鳥盛事；參山國家風景區管理處特別邀請外籍大學生到南投賞鷹、遊茶鄉，讓他們體驗台灣的自然與人文之美。

參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，每年3、4月間春暖花開之際，灰面鵟鷹北返飛回棲息地西伯利亞，途經台灣中部山區休息、獵食，估計每年有3萬隻灰面鵟鷹在八卦山短暫歇息，再啟航向歸途，因此吸引大批賞鷹人潮，八卦山上的展望台，滿是照相機的「大砲」長鏡頭。

曹忠猷表示，近年因為新冠肺炎疫情影響，國際鳥友無法到台灣交流，因此，特別邀請在台的外籍學生進行賞鷹之旅；參山處與Friendship in Taiwan旅遊組織合作，由中華觀光管理學會帶領來自13國包括泰國、智利、巴拉圭、祕魯、緬甸、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、巴基斯坦、蒙古、柬埔寨、法國的博、碩士生及大學生，深入認識台灣特有的生態環境與產業文化。

南投市橫山是八卦山的最高點，也是賞鷹最佳展望台，生態導覽解說員提供望遠鏡，讓外籍大學生尋找空中飛翔的鵟鷹，並且辨識林間發出的各種鳥叫聲，外籍生透過翻譯不斷提出觀察到的各種問題，興味盎然。

此外，參山處近年積極推動穆斯林旅遊，協助轄區產業取得認證，因此安排外籍生參觀茶園、蘑菇農場，品嘗穆斯林認證美食，又是另一種新奇的體驗。