在俄烏戰火和通膨升溫兩大利空夾擊下，終端消費需求已出現疲弱跡象。據日媒報導，蘋果計畫下季大砍 iPhone SE產量高達20%、約200萬支至300萬支左右，對於砍單一事，蘋果不願評論。一位蘋果供應商的高層表示，蘋果對下季看法保守並不令人意外，俄烏戰爭影響歐洲市場，民眾把錢存起來，購買食品和支付暖氣費，這是可以理解的。

日經新聞報導，據消息人士透露，蘋果首款支援5G的平價iPhone SE手機，推出不到三周時間，就傳出已通知多家供應商下季訂單減少20%、約200萬至300 萬支，原因是需求不如預期。

此外，蘋果也砍單今年AirPods耳機訂單逾1000萬組，如同公司先前預期「需求溫和」，因此希望降低庫存水準。

據Counterpoint Research數據顯示，去（2021）年AirPods出貨量約7680萬組，但知情人士表示，今年整體出貨量可能會下滑。

蘋果還要求供應商將iPhone 13全系列產品的產量減少幾百萬支，但表示此一調整是基於季節性需求。

蘋果突如其來的砍單動作，凸顯俄烏戰爭爆發後，科技產業面臨沉重壓力，因為這場戰事加劇全球晶片短缺危機，從智慧手機、個人電腦（PC）到汽車業等都受到衝擊。

一位蘋果供應商的高層表示，蘋果對下季看法保守並不令人意外，俄烏戰爭影響歐洲市場消費者的支出，民眾把錢存起來，購買食品和支付暖氣費，這是可以理解的。

從美國、歐盟到日本、韓國和台灣，各國政府都對俄羅斯入侵烏克蘭祭出經濟制裁，石油、能源和原材料市場動盪也影響供應鏈。迫在眉睫的通膨風險飆升，進一步拉高民眾的生活成本，消費電子產品需求也出現疑慮。

烏克蘭戰爭爆發沒多久，蘋果就宣布停止在俄羅斯所有產品銷售。IDC數據顯示，

蘋果是俄國第三大智慧手機製造商，去年在俄國賣了500 萬支iPhone，市占率為16%；另外，蘋果也是俄羅斯第五大個人電腦製造商。

針對上述報導砍單一事，蘋果不願置評。