大成鋼(2027)去年轉盈，EPS達5.76元，擬派利1.9元，現金殖利率3.6%，今年營運呈現正面發展的趨勢，本土投顧法人投資建議買進，目標價給予64元，上周起獲三大法人持續加碼買進，全周累計買超1.18萬張、上周漲幅5.67%。惟股價位高修正，大盤拖累鋼鐵股頹靡，周一收跌4.31%報49.95元，再度失守5日、月均線、50元關卡。

大成鋼2021年在鎳價及鋁價上漲趨勢下，各季營收大幅優於2020年同期，去年度營業收入968.86億元，年增63.56%，營業毛利290.70億元，年增225.37%，去年毛利率逐季攀升，年度毛利率30.00%，年增15個百分點，營業利益189.36億元，年增938.89%，稅前淨利154.14億元，本期淨利115.62億元，歸屬於母公司業主淨利96.72億元，業績由虧轉盈，年增171.94%，基本每股盈餘5.76元。110年度擬配息1.8元、配股0.1元，共派利1.9元，配發率32.99%，以周一收盤價49.95元計算，現金殖利率3.6%。並於6月20日召開股東會，地點位於台南市南門路261號勞工育樂中心。

大成鋼董事會決議通過盈餘轉增資發行新股，發行股數2008萬4659股，每股面額10元。本次增資資金用途為充實營運資金。

本土投顧法人預估，大成鋼第一季不銹鋼銷售量4.83萬噸，預估貢獻首季營收金額112.74億元，預期2022年在俄烏戰爭影響鎳供給下，鎳價大幅上漲，雖高鎳價造成需求略為下降，但整體營收仍將較去年同期增加，預估2022年不銹鋼銷售量19.2萬噸，年增5.05%，貢獻2022年營收金額421.36億元，年增18.78%。

鋁捲板、螺絲螺帽方面，法人預估，鋁捲板2022年銷售量28.9萬噸，年減11.13%，而在疫情衝擊已逐漸淡化，加上大國鋼持續優化產品組合與客戶結構，預估大成鋼螺絲螺帽產品2021年營收金額191.99億元，年增42.91%，並於2022年在終端需求持續復甦下需求強勁，法人預估營收205.09億元，年增6.82%。

受到俄烏戰爭衝擊鎳、鋁供應，不鏽鋼、鋁報價持續上漲，不銹鋼品ASP自12月至3月報價上漲3%；鋁產品ASP價格上漲9%，單月出貨量也持續成長，第一季不銹鋼品出貨量77.5萬噸；鋁品出貨量48.2萬噸。儘管原料價格上漲，然報價也反映成本上漲，在全球製造業復甦下需求仍然強勁，大成鋼利潤可維持2020年下半年水準。

大成鋼不銹鋼及鋁避險比例為30%，近期因價格飆漲導致避險損失，然而現貨利益更大。大成鋼前2月營收180.42億元，年增39.72%，法人預估，第一季營收297.50億元，年增41.79%，營業毛利89.43億元，年增81.78%，毛利率30.06%，稅後淨利30.21億元，年增110.89%，稅後EPS為1.77元。

俄烏戰爭造成之鎳、鋁供給缺口短期內難以填補，在全球景氣復甦下製造業、營建業等用不銹鋼、鋁需求維持，子公司大國鋼在扣件市場有看到強勁需求，第二季毛利率可望進一步提升。法人預估，大成鋼2022年營收金額1095.48億元，年增13.07%，營業毛利310.76億元，年增6.90%，毛利率38.37%，稅後盈餘100.73億元，稅後EPS達5.90元。

大成鋼2022年可望受惠全球經濟復甦，終端需求維持，而俄烏戰爭影響鎳、鋁供給，推升不銹鋼、鋁捲價格上漲，營運維持高獲利，故法人投資建議買進，目標價64元。