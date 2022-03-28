揚智(3041)今(28)日舉辦法人說明會，去年第四季出現近7年來首度轉盈，展望2022年，揚智董事長梁厚誼表示，今年相當看好世界盃的商機，且新事業也會持續成長，整體來說，揚智今年營運維持兩位數成長的目標。

揚智去年第四季營運動能強勁，加上費用控管得宜，出現近7年來首度的單季盈利的狀況。揚智去年第季營收為8.42億元、季成長19%、年成長46%，單季淨利為823.2萬，季成長630%、年成長111%，每股獲利為0.05元，終結連續17季度的虧損。單季毛利率為35%，季減少7個百分點、年成長5個百分點。毛利率相較去年第三季下滑主要是因為運營商市場銷售組合以及零售營收較高所致。

揚智2021年營收為28.15億元、年成長36%，全年淨損收斂至8965萬，每股淨損0.47元。全年毛利率為38%、年成長6個百分點。

揚智去年在新興市場非洲、南美洲、南亞市場市占率大幅度成長，不僅如此，在歐洲市場也成長100%，在機上盒業務上更打進亞馬遜生態鏈，今年看好有世界盃重要賽事加持，本業、新事業均將持續成長。

梁厚誼表示，揚智去年除核心事業穩定成長外，新產品智能裝置也開花結果、成長率逾150%、出貨也高達百萬台，智慧家庭產品線已推出居家清潔機器人、智慧語音晶片等消費性產品，今年也持續朝向商務型清潔機器人以及影像電視等市場開發，會再有新的應用推出；不僅如此，揚智也積極從事車用領域、低軌衛星、元宇宙以及ASIC(客製化晶片)等業務開發。

展望2022年，梁厚誼表示，隨著歐美疫情解封，看到今年的世足賽看到非常強的需求，看好今年機上盒將會是很大的成長動能來源，另外，新產品領域也會持續發酵。揚智目前機上盒在全球各個市場的市占率約3~5成不等。

總經理程心璿表示，今年整體供應鏈仍緊張，揚智今年目標維持兩位數成長。第一季為傳統淡季，預計會和去年平均季度相當，在費用控管持續下，單季費用預計會再下降，惟第二季在世足賽需求帶動下，給予審慎樂觀預估，會相較去年同期出現兩位數成長。

產能部分，揚智看到目前供給還是很緊張，能見度僅約一個季度，下半年還看不清楚，但至少上半年都沒有緩解的跡象。