大家經常會聽到，某某工程因為利益糾紛有黑道介入，但黑道覬覦的利益，可不僅僅只有工程，就連「紅蘿蔔」也可以有利益可圖，一名天道盟不倒會的會長「阿不倒」謝通運，就因為紅蘿蔔與人結怨，事後更遭對方開搶掃射身亡。

民國80年的時候，彰化市全台灣最大的紅蘿蔔產地，當時彰化的紅蘿蔔都掌握在被稱為「地下皇帝」的洪絲條手上，他和天道盟不倒會會長謝通運合作，聯手控制紅蘿蔔的價格，但情況卻不如謝通運的想像連年虧損，於是謝通運就認定洪絲條有問題，兩人因此分道揚鑣。

後來原本萬華發展的謝通運，決定回故鄉彰化，並在彰化、台中等地區設立不倒會中部組織，結果在大城鄉和芳苑鄉的農會理事長改選上，又槓上了洪絲條， 加上原不倒會成員謝惠仁投靠洪絲條，雙方暗殺衝突事件因此不斷發生。

民國82年5月，謝通運的兒子謝文川，趁著洪絲條北上台北參加公祭時，開槍將其擊斃，這不僅犯了江湖大忌。謝文川的舉動，更是被認為背後是由謝通運所主導，於是民國82年9月22日中午，當「阿不倒」謝通運開著他那輛訂製的防彈賓士車準備回家的路上，謝惠仁等人開了一輛大卡車在路上埋伏，一看到謝通運出現，大卡車直接衝撞上去，接著謝惠仁等人對著賓士車就是一陣掃射，把謝通運和他的保鑣當場擊斃。

這起案件，警方後來整整花了7年的時間才抓到謝惠仁，但神奇的是，這7年的時間，謝惠仁不僅沒有離開過彰化，還回家和老婆生下了三個小孩，為什麼只有警方找不到他，後來警方才知道，其實當時整個芳苑地區的人都可以說是謝惠仁的線民，只要有陌生的車輛出現在芳苑，就會有人立即通知謝惠仁，警方當然怎麼樣也找不到他。