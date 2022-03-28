台北客運因北大調度站租約屆期，近期向市府提出申請，遷移至國成街兩側空地，引發地方民眾反彈。交通局今在三峽區公所舉辦公聽會，近百位民眾到場陳情，高舉「台北客運先斬後奏」、「交通局掩護非法」牌子，呼籲市府駁回申請案。（蔡雯如攝）

新北市三峽區國成街、國慶街、學成路口鄰近北大國小，台北客運近期擬在上述路口設置調度場，由於調度場每日將超過400車次，又鄰近國小側門，引發家長反彈。交通局今在三峽區公所舉辦公聽會，近百位民眾到場陳情，高舉「台北客運先斬後奏」、「交通局掩護非法」，雖然業者有提出退縮道路等配套措施，但雙方並未有共識。交通局表示，今提出的可能用地都會交由業者評估，該案審核同意前會再度召開公聽會，讓民眾表達意見。

三峽學成路的台北客運北大調度站因租約屆期，近期向市府提出申請，遷移至國成街兩側空地。出席家長反彈指出，調度站屬於住宅用地，但全案仍在申請階段，業者就急著整地鋪設場地，國成街路幅不寬，含水溝蓋僅有短短8米，調度場申請通過後，每日將有400車次進出，人車爭道、視線死角的風險難避，且調度場出入口又不符不得設置在交叉路口10公尺內的規定，紛紛呼籲市府駁回該申請案。

為了解決通勤疑慮，台北客運則提出配套，除了承諾會退縮調度場用地，挪出2米道路給學童通勤外，也計畫將調度場出入口改至學成路、國慶路；針對家長擔心的噪音、空汙問題，台北客運表示，調度場車輛都會符合環保規定，未來也會在調度場和國小中間設置隔音牆，降低對學童的影響。

不過，多數民眾都不接受業者的配套措施，要求業者另找場地，否則抗爭到底。市議員洪佳君表示，北大公車使用程度高，城鄉局、交通局協助業者找尋交通用地，北大公車使用程度高，整體規畫應該要回歸都市計畫檢視，另外國成街通學巷車多、路窄，市府也應該重新檢視規畫。

市議員廖宜琨則建議，雖然業者稱出入口會轉移至學成路、國慶路，但是這2條路車流量相當大，平時就有塞車問題，由於三峽北大搭車需求也高，因此完全依靠三鶯轉運站也不適合，據他了解，三峽大埔郵局對面空地就是台北客運所有，業者可以考量將調度站遷移到那邊。

交通局副局長林麗珠表示，民眾在公聽會提出許多用地建議，這部分會請業者評估可行性，由於調度站現階段與學童安全並無太大關聯，因此市府會先在國成街設置標線型人行道，後續再與地方、學校會勘確認國成街、學成路口的燈號、標線設施，協助解決，針對轉運站設置部分，先前已請業者修改申請規畫書，目前還未收到修改內容，但在調度站審核同意前，將加開公聽會，讓民眾陳述意見。