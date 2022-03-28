力拚疫後觀光，因應出境旅遊復甦並持續經營國旅市場，雄獅集團不僅規劃逐步擴編人力、調整組織架構，更陸續展開產學合作計畫，今（28）日與國立高雄餐旅大學舉行產學合作意向書簽約儀式，由雄獅集團董事總經理黃信川與高餐大校長陳敦基共同簽署合作意向書，未來將積極深化雙方策略夥伴關係，並透過產學交流合作，提供學生參訪見習、實習機會與就業媒合，共同攜手培育優質的觀光生活產業人才。

雄獅集團董事總經理黃信川表示，雄獅集團朝「全球華人旅遊生活服務第一品牌」之目標邁進，業務涵括旅遊、餐飲、運輸等多面向，內部也有多位高餐大畢業的主管發揮所長。隨著疫情逐漸解封，集團也開始儲備人才能量，希望藉由合作達成產學雙贏，為學子提供完善的實習場域，並發掘與培育更多潛力新星。

畢業於高餐大，曾任職法國米其林餐廳、文華東方酒店，現任欣食旅主廚林庭右表示，集團講求多元發展和轉型創新，進入集團以來，不論是gonna共樂遊的新點開拓、雲端廚房等新計畫、或是鳴日廚房的相關餐點籌備，皆是具有成長性和活力的工作挑戰，相信學弟妹能在雄獅找到屬於自己的舞台。

高餐大校長陳敦基表示，為落實「務實致用、本土紮根、國際拓伸」的辦學理念，及「人文化、專業化、企業化、國際化」之教育宗旨，希望透過與雄獅集團的產學合作和經驗交流，實踐培育觀光產業專業人才的使命，為產業注入創新和活力，並借重雄獅集團的多元事業體系和豐富資源，提升學生職場競爭力及就業力，打造符合產業需求的優秀菁英。