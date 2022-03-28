好萊塢知名男星威爾史密斯（Will Smith）於台灣28日上午所舉行的「第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」上，因頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）在台上對著他生病的妻子大開玩笑而暴怒衝上台賞一巴掌，下台後還狂飆髒話，讓全場陷入尷尬。但沒多久因獲得「最佳男主角」再次上台的威爾史密斯，態度卻180度大轉變向全場所人落淚道歉，主要原因是中場休息時，影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）居中斡旋的1句話，才讓他平息怒氣。

根據外國媒體的報導，在威爾史密斯暴氣衝上台後沒多久就進入廣告休息時間，而當時心情尚未平復的他在座位上還難掩氣憤，此時影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）以前輩的身份上前，一手扶著他的肩膀努力勸說。坐在一旁的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）也沒有因為克里斯洛克一席話而動怒，反而伸出手安撫威爾史密斯，即使威爾史密斯情緒平復下來她仍緊牽著對方的手。

Denzel Washington trying to mediate peace between Will Smith and Chris Rock during #Oscars commerical break. Denzel's name commands Respect. pic.twitter.com/9EylYeJuRU — 𝐒𝖆𝖎𝖑𝖔𝖗 (@GummyDuke) March 28, 2022

廣告休息時間結束後，威爾史密斯便以《王者理查》拿下演藝生涯中首座小金人，但他上台致詞時忍不住落淚表示「愛會讓人做出瘋狂的事情」，並轉述丹佐華盛頓剛才對他說的1句話「到達人生的最高點就必須要小心，因為正是惡魔找上你的時候」，接著便向在場的所有人及大會道歉，可見他有將丹佐華盛頓的話記在心裡，讓丹佐華盛頓相當感動，眼泛淚光的替他鼓掌。網友看到後也紛紛大讚「丹佐華盛頓不愧是前輩」、「真的佩服他的智慧」、「好感人的互動」意外引發話題。

Will Smith's speech had Denzel Washington tearing up #Oscars pic.twitter.com/b8vEYAC3Be — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 28, 2022

Following the moment in which Will Smith seemingly slapped Chris Rock at the #Oscars, Smith is comforted by Tyler Perry and Denzel Washington. He appears to wipe away tears before rejoining his wife pic.twitter.com/TyXPQe1WGY — The Hollywood Reporter (@THR) March 28, 2022